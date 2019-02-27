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27. 02. 2019

Трамп пообщается с Ким Чен Ыном один на один 20 минут


Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в среду, 27 февраля, продлится около двух часов, 20 минут они будут беседовать один на один, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, закрытая встреча двух лидеров начнется в 18:40 (13:40 по Киеву) и завершится в 19:00 (14:00 по Киеву). После этого они продолжат переговоры за ужином.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли во Вьетнам и заселились каждый в свой отель.

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Встреча лидеров США и КНДР состоится 27-28 февраля во Вьетнаме, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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