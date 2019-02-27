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27. 02. 2019

Экс-адвоката Трампа лишили права на практику


Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, сообщает Bloomberg.
 
Суд лишил Коэна права на адвокатскую практику, потому что он был признан виновным в совершении серьезных преступлений. Юрист был лишен права на практику автоматически, в соответствии с законом штата Нью-Йорк.
 
Напомним, Коэна обвинили в организации выплаты отступных в 280 тысяч долларов двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. 
 
Юриста приговорили к трем годам лишения свободы. Экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". Речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

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Источник: korrespondent.net

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