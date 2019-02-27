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27. 02. 2019

Посещение Венеции станет платным


Коммунальный совет Венеции одобрил введение платы за въезд в исторический центр города. Новое правило вступит в силу 1 мая.

Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.

По его словам, пока плата вводится в экспериментальном порядке. В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями.

На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.

Напомним, Венеция расположилась на третьем месте в списке городов, которые больше всего страдают от туристов. Ранее священник в Венеции предложил ввести налог на глубокие декольте у невест.

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Источник: korrespondent.net

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