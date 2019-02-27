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27. 02. 2019

В Конгрессе проголосовали против режима ЧП в США


Палата представителей США во вторник, 26 февраля, проголосовала за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения, который был введен президентом Дональдом Трампом на границе с Мексикой, сообщает Reuters.

Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро. Он запрещает Трампу брать средства на строительство стены на границе с Мексикой из других фондов.

Резолюцию передали на согласование Сенату. Если и он заблокирует инициативу американского лидера, Трамп может наложить на это решение вето и защитить таким образом свою декларацию о введении чрезвычайного положения.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Законность решения Трампа проверяют конгрессмены.

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Источник: korrespondent.net

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