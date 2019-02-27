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27. 02. 2019

Пакистанские военные обстреляли индийских солдат

На границе Индии и Пакистана в ночь на среду, 27 февраля, произошла перестрелка между военными обеих стран. По меньшей мере пятеро индийских военнослужащих были ранены, сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что пакистанские военные открывали огонь через Линию контроля в более чем 10 приграничных районах c применением огнестрельного оружия и минометов. В ответ индийские войска также открыли огонь, разрушив пять пограничных постов пакистанский армии, отмечает телеканал.

Перестрелки в штате Джамму и Кашмир начались вечером во вторник и периодически продолжаются. Местные власти временно закрыли все школы в пятикилометровой зоне, прилегающей к границе. Жителей этих районов призывают к осторожности.

Перестрелки на Линии контроля, разделяющей войска Индии и Пакистана в спорном Кашмире, начались вскоре после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла воздушные удары по крупнейшему лагерю боевиков из группировки Джаиш-е-Мухаммад в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии Мираж-2000 сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, было убито до 300 боевиков.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии.

Ранее ООН выражала обеспокоенность эскалацией между Индией и Пакистаном. Власти обеих стран призвали предпринять шаги для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях.

Как сообщалось, причиной эскалации стал теракт 14 февраля в Кашмире, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате взрыва которого погибли 44 солдата индийской армии.

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Источник: korrespondent.net

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