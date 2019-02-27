На Донбассе за сутки 11 обстрелов, есть раненые

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в ходе обстрелов девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Также велся огонь по позициям украинских военных с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг дважды обстрелял украинские опорные пункты из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого, из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе Новолуганского, дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Попасной, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Малинового, из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лобачева, из минометов калибра 82 мм – возле Крымского.

В пресс-центре штаба отметили, что подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.

По данным украинской разведки за текущие сутки ранены девять противников. Кроме того, уничтожена одна единица вражеской военной техники.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово", - добавили в штабе.

Напомним, днем ранее в течение суток было зарегистрировано семь обстрелов, один военный погиб, один был ранен.

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Источник: korrespondent.net