В Индии разбился военный самолет

В северном индийском штате Джамму и Кашмир потерпел крушение самолет ВВС Индии, погибли два пилота. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает Indian Express.

По данным издания, крушение произошло около 10.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в округе Бадгам. Причины падения не сообщаются.

По предварительной информации, два пилота погибли.

Тем временем, по информации AFP, пакистанские военные заявили, что сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве.

Напомним, минувшей ночью в пограничном штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными.

Как сообщалось, 12 февраля в Индии также потерпел крушение военный самолет МиГ-27.

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Источник: korrespondent.net