Расследование против Трампа: в Конгрессе хотят обнародования результатов

Представители Демократической партии в Палате представителей США во вторник, 26 февраля, зарегистрировали законопроект, который требует обнародования выводов "российского" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает Reuters.

Законопроект также предусматривает предоставление доступа Конгресса к основным доказательствам следствия.

"Этот законопроект обеспечивает гарантии для работы правоохранительных органов, оплаченной налогоплательщиками, и гарантирует право американцев на осуществление правосудия", - прокомментировал автор проекта закона конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт.

Отмечается, что внесенная инициатива увеличивает усилия демократического большинства в Палате представителей относительно ограничения любых попыток администрации Трампа скрыть выводы расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Ожидается, что этот проект получит широкую поддержку в контролируемой демократами нижней палате Конгресса США.

Сегодня также стало известно, что экс-адвоката Трампа лишили права на практику. Юриста приговорили к трем годам лишения свободы. Он также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". Речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

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Источник: korrespondent.net