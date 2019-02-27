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27. 02. 2019

Турция проводит крупнейшие морские учения в своей истории

Военно-морские силы Турции приступили к проведению крупнейших в истории страны учений под названием Голубая родина-2019. Об этом сообщает Yeni Safak в среду, 27 февраля.

Отмечается, что учения впервые проходят в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

В частности, в Средиземном море в учениях участвуют пять фрегатов, четыре штурмовых катера, две подводные лодки, два минных тральщика, один десантный корабль, один топливозаправщик, четыре сторожевых катера и один поисково-спасательный корабль береговой охраны. Также в маневрах принимают участие бойцы спецназа, десантные бригады и авиация.

Учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о допуске в 2019 году иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях. Речь идет об украинско-американских учениях Репид Трайдент-2019, украинско-американских учениях Си Бриз-2019, украинско-румынских учениях Риверайн-2019, многонациональных учениях Кленовая Арка-2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер-2019.

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Источник: korrespondent.net

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