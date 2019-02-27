В Южной Корее истребитель упал в море

Истребитель KF-16D южнокорейских ВВС в среду утром рухнул в Желтое море. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление ВВС Южной Кореи 27 февраля.

Самолет упал спустя 13 минут после вылета с военно-воздушной базы в Кунсане, в 274 километрах к югу от Сеула.

Оба пилота двухместного истребителя смогли катапультироваться. "Двое пилотов сейчас возвращаются на базу, они не пострадали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сформирована экспертная группа для расследования причин инцидента.

Истребители KF-16D являются модернизированной версией американского F-16 специально для ВВС Южной Кореи. Самолеты были взяты на вооружение в конце 90-х годов.

Ранее военные Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве.

А на прошлой неделе в Японии разбился истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. Оба пилота спаслись.

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Источник: korrespondent.net