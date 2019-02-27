Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 11:25
+3°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

В Южной Корее истребитель упал в море

Истребитель KF-16D южнокорейских ВВС в среду утром рухнул в Желтое море. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление ВВС Южной Кореи 27 февраля.

Самолет упал спустя 13 минут после вылета с военно-воздушной базы в Кунсане, в 274 километрах к югу от Сеула.

Оба пилота двухместного истребителя смогли катапультироваться. "Двое пилотов сейчас возвращаются на базу, они не пострадали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сформирована экспертная группа для расследования причин инцидента.

Истребители KF-16D являются модернизированной версией американского F-16 специально для ВВС Южной Кореи. Самолеты были взяты на вооружение в конце 90-х годов.

Ранее военные Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета в своем воздушном пространстве.

А на прошлой неделе в Японии разбился истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. Оба пилота спаслись.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.