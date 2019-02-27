В МВД украинцы больше всего доверяют спасателям - опрос

Наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД пользуются спасатели (ГСЧС), на втором месте – пограничники (ГПСУ). Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба МВД, со ссылкой на социологическое исследование Центра Разумкова.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пользуется наибольшим среди органов системы МВД доверием граждан – 61%. Государственной пограничной службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту патрульной полиции - 40,4%", - отмечается в сообщении.

При этом уровень доверия к патрульным полицейским увеличился на 5,2% по сравнению с результатами соцопроса, проведенного в июне 2018 года.

"Национальной полиции доверяют 37,8 % опрошенных. Уровень доверия увеличился на 4,9%", - отметили в ведомстве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что по любым опросам уровень доверия к НПУ находится на уровне от 30 до 37%, а к другим органам МВД - Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС - выше.

Общенациональное исследование провели в период с 7 по 14 февраля 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе в Херсоне на взятке задержали топ-чиновников ГСЧС области.

Ранее в Виннице разоблачили на взятке двух полицейских. Правоохранители требовали деньги, угрожая фальсифицировать доказательную базу по уголовному делу.

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Источник: korrespondent.net