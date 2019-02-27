В Закарпатской области задержан инспектор пограничной службы Мукачевского пограничного отряда во время получения взятки в размере 1300 долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в среду, 27 февраля.
Отмечается, что инспектор получил деньги от местного жителя за содействие в перемещении через государственную границу из Украины в Венгрию двух нелегальных мигрантов и партии сигарет.
Во время обыска следователи ГБР обнаружили и изъяли деньги. Пограничник задержан.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье задержали пограничника за взятку
Ранее следователи ГБР разоблачили командира одной из военных частей в Ровенской области в вымогательстве у бизнесмена 10 тысяч долларов.
Также задержали на взятке в размере 650 тысяч гривен арбитражного управляющего по ликвидации госпредприятия в городе Александрия.
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Источник: korrespondent.net
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