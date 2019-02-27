НАБУ закроет все дела о незаконном обогащении - СМИ

После решения Конституционного суда НАБУ и САП должны закрыть все уголовные производства о незаконном обогащении. Об этом в среду, 27 февраля, сообщают Українські Новини, ссылаясь на источник в НАБУ.

"По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты. Посмотрим", - сказал он.

По его словам, это проблемный вопрос, который очевидно будет подниматься на заседании антикоррупционного комитета Рады 27 февраля.

Тем временем, портал LIGA обнародовал полный список народных депутатов, которые еще в 2017 году подписали представление, на основании которого Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. В списке значится 59 нардепов.

Отметим, согласно упраздненной статье УК Украитны, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушала презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

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Источник: korrespondent.net