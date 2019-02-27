Индия привела армию в полную боеготовность

Из-за эскалации отношений с Пакистаном армия и пограничники Индии приведены в полную боевую готовность, сообщает в среду, 27 февраля, газета The Times of India.

"Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

"Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе пяти километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч", - сообщает издание.

"Ночью были серьезные обстрелы вдоль линии контроля в большинстве областей в районах Раджаури и Пунч в штате Джамму и Кашмир. Тем не менее, выстрелов и обстрелов вдоль признанной границы в среду не было", - подчеркивает газета.

Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.

Также сообщается, что Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство для транзитных международных рейсов над приграничными областями.

По данным СМИ, Пакистан также срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота.

В свою очередь, власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

В Пакистане ранее заявили, что сбили два индийских самолета, двух выживших пилотов задержали. Также Пакистан нанес удары по индийской территории.

В то же время, индийские СМИ сообщили о сбитом пакистанском истребителе. Пакистан эти заявления отрицает.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net