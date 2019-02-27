В Черновицкой области уволен чиновник за двойное гражданство

В Черновицкой области уволили чиновника местной райгосадминистрации из-за наличия у него румынского паспорта. Об этом накануне сообщила пресс-служба Черновицкой облгоадминистрации.

Отмечается, что правоохранители выявили факт получения гражданства Румынии заведующим сектором по вопросу профилактической работы службы по делам детей Сторожинецкой райгосадминистрации (должность государственной службы категории Б).

Госслужащий использовал румынский паспорт во время пересечения государственной границы.

"Чиновник по представлению Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области уволен с занимаемой должности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Венгрии открыли 370 дел против выходцев из Украины, которые по мнению следствия, мошенническим путем получили венгерское гражданство Венгрии.

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Источник: korrespondent.net