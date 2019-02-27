На Донбассе пограничники задержали сепаратиста, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования Восток и был причастен к крушению Боинга MH17. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Подтвердить деятельность задержанного помогли данные из соцсетей, где он "засветился" на фоне обломков сбитого пассажирского самолета Boeing 777 малазийских авиалиний.

Сепаратист признался, что почти два месяца охранял обломки самолета и вещественные доказательства. Он также подтвердил, что сбившая Boeing ракета, была выпущена из района подконтрольного на тот момент сепаратистам населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

Как установили правоохранители, 41-летний украинец в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на неподконтрольной Киеву территории, добровольно пошел на службу к сепаратистам. В частности, он дежурил на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими лицами.

В ноября 2014 года мужчина через активизацию боевых действий дезертировал из незаконного вооруженного формирования и длительное время скрывался в Енакиево. В феврале этого года он решил наладить "мирную" жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торец.

Сепаратист задержан, ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: Задержан сепаратист, причастный к крушению MH17

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net