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27. 02. 2019

В пожаре на вокзале Каира погибли десятки людей

В результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в Каире по меньшей мере 24 человека погибли, более 50 пострадали. Об этом сообщает издание Al Shorouk в среду, 27 февраля.

По предварительной информации, поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. В результате произошел взрыв, огонь сразу перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес.

Сообщается, что люди, в основном, отравились угарным газом из-за того, что в панике не могли покинуть платформу и здание вокзала.
 
Здание эвакуировано, движение поездов на станции приостановлено.

К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что при пожаре на авиашоу Aero India-2019 сгорели около 300 автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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