В пожаре на вокзале Каира погибли десятки людей

В результате взрыва и сильного пожара на железнодорожном вокзале в Каире по меньшей мере 24 человека погибли, более 50 пострадали. Об этом сообщает издание Al Shorouk в среду, 27 февраля.
По предварительной информации, поезд вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой. В результате произошел взрыв, огонь сразу перекинулся на одно из зданий вокзала Рамзес.
К месту происшествия стянуты десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что при пожаре на авиашоу Aero India-2019 сгорели около 300 автомобилей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby