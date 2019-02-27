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27. 02. 2019

Следователя ГБР задержали за пьяное вождение

В Киеве полиция остановила автомобиль, за рулем которого оказался следователь Государственного бюро расследований (ГБР) с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейскими составлен протокол об административном правонарушении (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции - ред.).

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени", - сообщил директор ГБР Роман Труба.

Он также отметил, что никто из сотрудников Бюро не имеет права на ошибку и ГБР не будет никого "покрывать".

Ранее на Прикарпатье полицейские гонялись за вооруженным и пьяным чиновником.

А под Киевом пьяный таксист 50 метров протащил сбитого пешехода. После этого он скрылся с места происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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