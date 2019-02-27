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27. 02. 2019

Янукович отмыл миллионы долларов через Swedbank – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович использовал для вывода денег из страны шведский Swedbank. Об этом говорится в расследовании шведского телевидения SVT.

Утверждается, что Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов – ред.). Он использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведское финучреждение в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.

Высокопоставленный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited – это компания, которую Янукович использовал для вывода "грязных" денег.

По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги.

"34 млн крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу – основание для транзакции было ложным", – говорится в сообщении.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о действиях Януковича в 2017 году, когда власть Украины направили запрос.

"В дополнение к предполагаемой взятке, утечка банка также показывает, что еще 12,6 млн евро и 5,6 млн долларов были направлены через компанию, которую Виктор Янукович использовал в Swedbank в период с 2007 по 2014 год", – отмечает SVT.

Ранее в расследовании программы Схемы сообщили, что сотни миллионов гривен по депозитам во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.

В течение двух лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента беглого Александра Януковича, удалось снять около 2 млрд гривен наличными.

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Источник: korrespondent.net

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