В Непале министр погиб при падении вертолета

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще шесть человек погибли во время катастрофы вертолета. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 27 февраля.

По данным The Himalayan Times, катастрофа произошла в гористом районе Тапледжунг. Местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.

Ранее в Мексике потерпел крушение вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли пять человек.

Также стало известно, что в индийском штате Джамму и Кашмир разбился транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии. Военное командование страны заявило о гибели двух пилотов.

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Источник: korrespondent.net