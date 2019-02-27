Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на официальной странице Hyperloop Transportation Technologies в соцсети Facebook.
Проект находится на завершающей стадии строительства. Оно будет завершено в ближайшие недели.
Cмотрите фотогалерею: Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop
Ранее сообщалось, что во Франции возле села Лимузен построят трекер скоростного поезда Hyperloop. Продолжительность трассы составит три километра.
Украина подписала соглашение с Hyperloop
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость