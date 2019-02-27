Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на официальной странице Hyperloop Transportation Technologies в соцсети Facebook.

Проект находится на завершающей стадии строительства. Оно будет завершено в ближайшие недели.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop

Ранее сообщалось, что во Франции возле села Лимузен построят трекер скоростного поезда Hyperloop. Продолжительность трассы составит три километра.

Украина подписала соглашение с Hyperloop

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net