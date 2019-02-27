Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 15:08
+3°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies заканчивает строительство полномасштабного тестового трека для вакуумного поезда во французской Тулузе. Об этом в среду, 27 февраля, сообщается на официальной странице Hyperloop Transportation Technologies в соцсети Facebook.

Проект находится на завершающей стадии строительства. Оно будет завершено в ближайшие недели.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции достраивают тестовый участок Hyperloop

Ранее сообщалось, что во Франции возле села Лимузен построят трекер скоростного поезда Hyperloop. Продолжительность трассы составит три километра.

Украина подписала соглашение с Hyperloop

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.