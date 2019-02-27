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27. 02. 2019

В Индии заявили о потере самолета в бою с Пакистаном

В МИД Индии заявили, что ВВС страны потеряли один самолет МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией в среду, 27 февраля. Об этом сообщил в Нью-Дели официальный представитель МИД Равиш Кумар, пишет ТАСС.

"Один гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана был сбит индийским МиГ-21. В этом воздушном бою мы потеряли один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Мы уточняем эти данные", - заявил Кумар.

Ранее Пакистан распространил видео, на котором, как утверждается, показан допрос взятого в плен пилота ВВС Индии. Человек на видео называет себя индийским пилотом по имени Абхинандан.

В то же время, представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур заявил, что Пакистан не хочет войны с Индией, сообщает пакистанское издание Мsn.

"Мы не хотим эскалации, мы не хотим идти на войну", - сказал он.

Как сообщалось, Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве.

В то же время, индийские СМИ сообщили о сбитом пакистанском истребителе. Пакистан эти заявления отрицает.

После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net

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