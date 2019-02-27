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27. 02. 2019

В Британии вспыхнули масштабные лесные пожары

На западе Великобритании пожарные борются с серией лесных пожаров, охвативших около полутора квадратных километра. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает ВВС.

Пожары начались накануне вечером на популярных у туристов холмах в графстве Западный Йоркшир. По состоянию на утро среды также огромный очаг возгорания наблюдается неподалеку от Манчестера.

Местные спасательные службы заявили, что это один из крупнейших пожаров, с которым они когда-либо имели дело. Пять экипажей и два специализированных подразделения были направлены на борьбу с огнем.

Причины пожара пока неизвестны.

Пожар произошел после того, как в Великобритании зафиксировали рекордно теплый зимний день с температурой 21,2 градуса Цельсия в Лондоне.

Напомним, в начале февраля масштабный лесной пожар произошел также в Новой Зеландии.

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Источник: korrespondent.net

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