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27. 02. 2019

Евросоюз отменил санкции против Клюева - журналист

Европейский Союз принял решение исключить бывшего главу Администрации президента Украины Андрея Клюева из списка санкций. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

При этом журналист информировал, что Евросоюз продлил санкции против экс-президента Виктора Януковича и 11 представителей его окружения.

"Евросоюз принял решение исключить Андрея Клюева из списка санкций, но Янукович и еще 11 человек (остаются в списке санкций - ред.) еще на один год", - написал Йозвяк в микроблоге.

Ранее стало известно, что Европейский Союз намерен продлить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 11 человек.

Перед этим в последний раз санкции против украинских чиновников времен Януковича были продлены в марте 2018 года. Впервые ЕС ввел такие санкции 6 марта 2014 года.

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Источник: korrespondent.net

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