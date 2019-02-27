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27. 02. 2019

В Сумской области банда похищала топливо из нефтепроводов

В Сумской области задержана организованная группа из пяти человек, которая похищала государственную нефть из нефтепровода и продавала ее коммерческим структурам. Об этом сообщает СБУ в среду, 27 февраля.

Отмечается, что пять жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов в Ахтырском районе.

"Злоумышленники осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны", – говорится в сообщении.

Затем, похищенное сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки. Стоимость похищенного только с начала 2019 года составляет почти 100 тысяч гривен.

В ходе обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и оборудование для "врезов".

В рамках уголовного производства по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины) и ) и повреждение объектов магистральных нефти-, газо- нефтепродуктопроводов (ч.2 ст.292 УК Украины) организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области банда похищала топливо из нефтепроводов

Ранее в Закарпатской области на территории санатория Жемчужина Карпат правоохранители обнаружили подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода Дружба. Нелегальный трубопровод растянулся на два километра.

А в Житомирской области на нефтепроводе Дружба нашли незаконную врезку. Злоумышленники пристроили к нефтепроводу отвод из армированного шланга длиной 40 метров с регулирующим краном для слива.

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Источник: korrespondent.net

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