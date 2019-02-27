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27. 02. 2019

Кабмин пообещал пенсионерам крупные доплаты

В марте и апреле почти два миллиона пенсионеров получат доплаты в размере 2410 грн. Об этом на заседании правительства в среду, 27 февраля, заявил министр социальной политики Адрей Рева, сообщает Интерфакс Украина.

"Речь идет о людях, у которых базовая пенсия - ниже прожиточного уровня… Из них почти 1,9 млн пенсионеров имеют полный страховой стаж… Для них будет осуществлена специальная доплата в размере 2410 грн, которая будет выплачена дважды – в марте и апреле", - сказал Рева.

Он также пояснил, что эта сумма является своеобразной компенсацией за два года, в течение которых пенсии были заморожены, а цены повышались.

"Если мы возьмем их базовую пенсию, а именно 1497 грн, и умножим на индекс роста потребительских цен за два года, когда их пенсии были фактически заморожены, как раз это и составит 2410 грн”, - уточнил Рева.

Накануне в Кабмине сообщили, что с 1 марта пенсии вырастут для 10,2 миллионов граждан в среднем на 255 гривен.

Согласно данным Минфина, за прошлый год пенсии в Украине выросли на 166 гривен. При этом средняя пенсия не превышает 100 долларов.

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Источник: korrespondent.net

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