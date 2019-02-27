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27. 02. 2019

Кремль назвал абсурдом контрабанду оборонки из РФ

В Кремле считают абсурдными информацию журналистов о том, что украинские чиновники занимались контрабандными поставками запчастей из России для военной техники. Об этом в среду, 27 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты в Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, вероятны ли такие контрабандные поставки из России.

В то же время он подчеркнул, что не может сказать что-то по этой теме однозначно, так как не располагает необходимой информацией.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли нелегальные поставки из РФ продукции двойного назначения, Песков заявил, что оборот такой продукции находится под специальным контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".

Согласно расследованию журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

НАБУ начало расследование по озвученной журналистами информации.

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Источник: korrespondent.net

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