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27. 02. 2019

Началась вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Во вьетнамском Ханое в среду, 27 февраля, началась вторая встреча президент США Дональда Трамп и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Трамп на встрече выразил надежду, что саммит будет "очень успешным".

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР - США принесет реальный результат.

Он отметил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите КНДР - США. Ким Чен Ын добавил, что КНДР и США вместе преодолевают недоверие и проблемы.

Трамп, в свою очередь, назвал Ким Чен Ына "великим лидером", а также заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
 
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
 
 

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Источник: korrespondent.net

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