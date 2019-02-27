Супрун рассказала о вреде микроволновки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала мифы о том, что микроволновые печи делают пищу вредной, излучают радиацию и вызывают рак. Соответствующий пост в среду, 27 февраля, опубликован на странице чиновницы в соцсети Facebook.

По ее словам, ученые до сих пор спорят по поводу утверждения, что после нагревания в микроволновке пища становится менее питательной.

"Много полезных веществ разрушается при тепловом воздействия. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать способ их приготовления", - пишет Супрун.

Так, одно из исследований показало, что наиболее эффективным методом для сохранения витамина С оказалось приготовление на пару - разрушалась лишь десятая часть витамина, содержащегося в продукте. Во время приготовления в микроволновке - примерно четверть, а в результате варки - почти половина. Другие исследования подтвердили, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины.

По словам Супрун, во время варки витамины вывариваются в воду, а при приготовлении в микроволновой печи - нет, к тому же приготовление занимает меньше времени и сохраняет необходимые вещества.

Касаемо приготовления или разогрева пищи в пластиковой посуде в микроволновке - ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые часто наличествуют в пластике, - фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют для получения прозрачного и твердого пластика, другие - чтобы сделать пластик мягким и гибким.

Эти вещества связывают с нарушениями работы эндокринной системы из-за их способности влиять на уровень гормонов - эстрогена и тестостерона. Исследования последних лет показали, что BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами. В частности, некоторые исследования указывают на то, что это вещество увеличивает риски преждевременных родов.

Супрун при приготовлении и разогревании пищи советует обращать внимание на такие правила:

1. Лучше используйте стеклянную или керамическую посуду.

2. Если пользуетесь пластиком для разогрева или уже подогретой пищи - используйте предназначенную для этого пластмассовую посуду. Обычно на ней указана соответствующая маркировка.

3. Если такая посуда повреждена - не стоит ее использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров, в которых вы можете просто даже оставлять горячую пищу.

4. Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

Ранее Супрун разъяснила, как и сколько следует есть белка. Также чиновница посоветовала есть яблоки каждый день.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net