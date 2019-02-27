Кашмир. Как одна ядерная держава бомбит другую

Между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами и непримиримыми врагами, произошло резкое усиление военной напряженности после атаки террориста-смертника в Кашмире.

В ответ Индии нанесла авиаудар по пакистанской части Кашмира, позже Пакистан сбил два индийских истребителя. Корреспондент.net рассказывает об эскалации в одной из горячих точек мира.

Обострение между Индией и Пакистаном

В штате Джамму и Кашмир на севере Индии 14 февраля террорист-смертник подорвался рядом с индийским конвоем, в результате чего погибли 45 военнослужащих. Этот теракт стал самым крупным в истории Кашмира.

Ответственность за атаку взяла террористическая группировка Джаиш-е-Мухаммад (Армия Мухаммеда). Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, заявив о неоспоримых доказательствах причастности к атаке на конвой, отозвала посла из Исламабада для консультаций и подняла таможенные пошлины на товары до 200 процентов.

26 февраля Индия заявила, что ее самолеты уничтожили горный лагерь подготовки террористов возле пакистанского населенного пункта Балакот, где проходят обучение боевики и джихадисты-смертники. Погибли, по их данным, около 300 человек.

Поврежденный лес на месте авиаударов в Балакоте / Reuters Поврежденный лес на месте авиаударов в Балакоте / Reuters

Это был первый авиаудар по Пакистану с 1971 года, когда закончилась третья индо-пакистанская война.

Министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявил, что удар этот удар был "невоенной упреждающей акцией". Агентство ANI сообщает о 12 истребителях Mirage 2000, которые сбросили бомбы на террористический лагерь.

Пакистанские военные отрицают, что Индия нанесла какой-либо ущерб. Однако в Исламабаде назвали бомбардировки агрессией и привели армию в полную боевую готовность.

Индийские СМИ 27 февраля сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. Причины крушения неизвестны.

Позже Reuters сообщил о перехвате истребителями ВВС Инди трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве штата Джамму и Кашмир.

Затем также сегодня, 27 февраля два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана, сообщил официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур.

По его словам, один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй - на подконтрольной Индии части региона. Один индийский пилот катапультировался и был взят в плен. Судьба остальных пилотов не известна.

Издание Pakistan Today опубликовало видео допроса. На видеозаписи предполагаемый индийский летчик говорит, что его зовут Абхи Ананд, личный номер - 27981.

В министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что против дальнейшей эскалации, но ВВС страны также нанесли удары по невоенным целям, чтобы показать "свои права, волю и возможность защищаться".

По словам министра иностранных дел Пакистана Маха Махмуда Куреши, стране не следует беспокоиться по поводу действий Индии, "поскольку ее защитники полностью готовы к действиям при любых обстоятельствах".

Позже индийские военные ответным огнем сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны, он упал, предположительно, на территории Пакистана.

После этого были приостановлены все внутренние и международные рейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота в Пакистане, сообщает ANI. Пакистан полностью закрыл воздушное пространство до 1 марта.

На фото солдаты около обломков самолета ВВС Индии, упавшего в индийской части Кашмира, 27 февраля:

Cмотрите фотогалерею: Кашмир. Как одна ядерная держава бомбит другую

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Индию к переговорам и выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует" и удастся достичь деэскалации конфликта.

"Давайте сядем и уладим это посредством переговоров. История учит нас тому, что войны полны просчетов. Я хочу спросить Индию: можем ли мы себе позволить просчитаться, учитывая каким оружием мы располагаем", - сказал Хан.



Кашмирский конфликт и ядерное оружие

Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства - Индию и Пакистан - статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах.

Он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир, в котором проживает десять миллионов человек и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или Северные территории с населением около миллиона жителей и непризнанное государство Азад Кашмир с 3,6 миллиона жителей. Небольшую часть исторического Кашмира также контролирует КНР.

Индия и Пакистан дважды воевали из-за Кашмира. После первой войны 1947-1949 годов 60 процентов Кашмира перешли под контроль Индии, остальные - под власть Пакистана.

Вторая индо-пакистанская война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части Кашмира. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.

В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война - конфликт стал самым крупным из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.

В 1999 году индийским властям снова пришлось вступить в скоротечный, но разрушительный Каргильский конфликт с силами, которые поддерживал Пакистан. Официально пакистанская сторона отрицала свое участие в этом конфликте.

С первого дня борьбы за Кашмир погибло несколько десятков тысяч человек.

В результате сегодня экономика региона неустойчива, как и политическая ситуация в нем. В Кашмире высокая безработица. В 2018 году в Кашмире погибло более 500 человек - мирных жителей, сотрудников сил безопасности и мигрантов.

Cмотрите фотогалерею: Кашмир. Как одна ядерная держава бомбит другую

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.

Оба государства обладают ядерными арсеналами. Индия провела первое испытание ядерного зарядного устройства в 1974 году, Пакистан - в 1998 году. Страны не связаны обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.

По данным авторитетной Федерации американских ученых, занимающейся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики, на ноябрь 2018 года Индия имеет около 140 ядерных боеголовок, у Пакистана - до 150.

По данным Military Balance, у стран паритет по числу пусковых установок - около 60. Они также обладают средствами доставки на малые и средние дистанции. У Индии это ракеты семейства Agni, у Пакистана - Hatf.

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Источник: korrespondent.net