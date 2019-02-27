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27. 02. 2019

В Украине за год нашли более тысячи неопознанных трупов

В Украине в течение 2018 года на учет были поставлены более тысячи неопознанных трупов. Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции сообщает в среду, 27 февраля, УНН.

"Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 2018 году (в Украине - ред.) на учет поставлены 1245 неопознанных трупов", - информировали в полиции.

Ранее в Кировоградской области в селе Великая Виска обнаружили изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи на лице.

Также сообщалось, что в Житомирской области в лесу между селами найден привязанный к дереву труп неизвестного.

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Источник: korrespondent.net

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