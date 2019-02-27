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27. 02. 2019

Гройсман распорядился ликвидировать уличные туалеты в школах

До конца года все украинские школы должны быть обеспечены теплыми туалетами. Об этом во время заседания Кабмина в среду, 27 февраля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он дал поручение Министерству регионального развития решить эту проблему.

"Не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. В каждой области - сколько таких школ, в каких районах, поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые, нормальные туалеты", - отметил премьер.

По его словам, это вопрос ответственности городских голов и председателей горадминистраций, причем деньги на это уже выделены.

Премьер-министр добавил, что сейчас проблема уличных туалетов касается 680 школ в Украине, больше всего их в Закарпатской области.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что на эти цели предусмотрена субвенция в 267 млн грн, которых, при условии поручения местных субвенций, должно хватить на решение проблемы.

Ранее стало известно, что в Кропивницком в детсаду унитазы замуровали в пол. Соответствующие фотографии опубликовали родители в соцсети.

Также сообщалось, что Минрегионстрой рассматривает возможность проектирования туалетов в метро.

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Источник: korrespondent.net

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