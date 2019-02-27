На границе с Польшей изъяли 16 тысяч патронов

Пограничники отдела Рымачи Луцкого погранотряда в автомобильном пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей обнаружили большое количество патронов. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 27 февраля.

При осмотре автомобиля Opel, который направлялся в Украину, пограничники совместно с представителями таможни с помощью технических средств пограничного контроля нашли в сумке для личных вещей 16 тысяч патронов калибра 4 мм к устройству под патрон Flobert.

На гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки изъятого товара составила около 44 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе на Буковине пограничники были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног.

Также сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты бросили крупную партию сигарет. Пограничники изъяли 23 ящика сигарет без акцизных марок.

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Источник: korrespondent.net