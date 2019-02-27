Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 16:00
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

На границе с Польшей изъяли 16 тысяч патронов

Пограничники отдела Рымачи Луцкого погранотряда в автомобильном пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей обнаружили большое количество патронов. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 27 февраля.

При осмотре автомобиля Opel, который направлялся в Украину, пограничники совместно с представителями таможни с помощью технических средств пограничного контроля нашли в сумке для личных вещей 16 тысяч патронов калибра 4 мм к устройству под патрон Flobert.

На гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки изъятого товара составила около 44 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе на Буковине пограничники были вынуждены применить оружие против контрабандистов. Два человека получили пулевые ранения ног.

Также сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты бросили крупную партию сигарет. Пограничники изъяли 23 ящика сигарет без акцизных марок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.