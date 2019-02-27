Схемы в оборонке: отстранены два директора заводов

Из-за скандала о коррупции в оборонном комплексе отстранены от должностей директор госпредприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова Алексей Бабич и директор госпредприятия Изюмский приборостроительный завод Сергей Филоненко. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на гендиректора Укроборонпрома Павла Букина, который также является фигурантом расследования журналистов.

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы Наші гроші, и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова Бабича А.А. и директора ГП Изюмский приборостроительный завод Филоненко С.В.", - сообщил Букин.

Согласно расследованию журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

НАБУ начало расследование по озвученной журналистами информации.

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Источник: korrespondent.net