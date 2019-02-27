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27. 02. 2019

В компании Гладковского прокомментировали "тайные" контракты с Минобороны

В корпорации Богдан заявили, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба компании.

"Все контракты, касающиеся именно военной техники, а не товаров двойного использования, выполняются под грифом государственной тайны, а их раскрытие строго карается законом. Поэтому компания не имеет права раскрывать сведения о количестве техники и ее номенклатуре по контракту", - пояснил пресс- секретарь корпорации Сергей Красуля.

Он напомнил, что 2018 года в рамках выполнения Государственного оборонного заказа компания досрочно выполнила контракт на поставку Минобороны партии санитарных машин и передала партию новых грузовых автомобилей Богдан 6317.

Известно также, что в этом году компания подписала новые контракты с оборонным ведомством на поставку в Вооруженные Силы Украины обновленных санитарных машин Богдан 2251 и грузовиков Богдан 6317.

Ранее стало известно, что в начале февраля государственное предприятие Укроборонсервис, входящее в структуру концерна Укроборонпром, заплатило Автосборочному заводу №2 компании Богдан Моторс 34,4 млн грн за "изделия" на выполнение договора с Минобороны. При этом не указано, что именно покупает Укроборонсервис.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net

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