"Гитлеровские пенсии" в Бельгии: появились подробности

Краевой союз Рейнских земель (LVR) ответил на публикации бельгийских и нидерландских СМИ о "гитлеровских пенсиях" для бывших служащих ваффен-СС.Об этом в среду, 27 февраля, сообщает DW.

В пресс-службе организации отметили, что речь, вероятно, идет о доплатах по принятому в 1950 году федеральному закону Об обеспечении пострадавших в войне (BVG), а размер этих пособий в Бельгии и Нидерландах составляет порядка 330 евро в месяц.

В LVR подчеркнули, что факт службы в вермахте или подразделениях ваффен-СС сам по себе не является основанием для получения таких выплат. Заявку на доплату по BVG могут подать пострадавшие от боевых действий во Второй мировой войне на территории Германии или оккупированных ею стран. Закон не исключает получения подобных выплат бывшими эсэсовцами.

"Членство в СС является причиной для подозрений, но не ведет к автоматическому отзыву пособий. В каждом отдельном случае должно быть доказано, что человек своими действиями совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства", - отметили в организации.

По данным LVR на конец 2018 года, в Бельгии соответствующие пенсионные доплаты получали 20 человек, 14 из них были гражданами Германии. В организации также подчеркнули, что в отношении бельгийских получателей пособий в 2018 году уже была проведена дополнительная проверка на предмет оснований для отзыва выплат и ни в одном случае не было обнаружено таких причин.

В Нидерландах доплаты получают 34 человека, 22 из них - немцы.

Ранее СМИ сообщали, что в Бельгии около 30 граждан до сих пор продолжают получать назначенную лидером нацистов Адольфом Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй мировой войны. По данным журналистов, размер ежемесячных пенсий варьируется от 425 до 1275 евро. В Берлине начали проверять эту информацию.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net