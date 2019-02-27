Луценко назвал статью о незаконном богатстве неэффективной

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что статья о незаконном обогащении чиновников, отмененная Конституционным судом, не была действенной на практике. Об этом он заявил во время брифинга в среду, 27 февраля, передает Украинская правда.

"Решение КСУ не является большой неожиданностью. Специалисты в области права знают, что наш фантастический Комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", – сказал генпрокурор.

Он настаивает, что свидетельством неэффективности является то, что "за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одно лицо".

По словам Луценко, высказывать претензии в КС могут только те, кто "тщательно ни вчитывался в документы".

"Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть теми, которые нельзя применить на практике... Нормы плохо прописанного закона не действовали... Очевидно, надо поправить закон и действовать решительно в этом направлении", – добавил глава ГПУ.

Он отметил, что поддерживает точку зрения Петра Порошенко в том, что надо проанализировать решение Конституционного суда и после этого внести в парламент новый законопроект, "который будет действенным, эффективным для того, чтобы незаконное обогащение в нашей стране наказывалось не на словах, как сегодня, а на деле".

В АП готовят новый закон о незаконном обогащении

Как сообщалось, накануне Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

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Источник: korrespondent.net