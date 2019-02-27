Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 17:44
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

Момент взрыва поезда в Каире попал на видео

Момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире (Египет) зафиксировали камеры наблюдения. Видеозапись опубликовали в среду, 27 февраля, пользователи Twitter.

Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, на вокзал также приехал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

أول فيديو للحظة وقوع حادث محطة مصر
ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر اللي عايشين pic.twitter.com/M7YADIWfp0

— ج . م . ع (@Gomhorya_m) 27 февраля 2019 г.

Кроме того, стало известно, что министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после большого пожара на вокзале. Как сообщается, премьер страны уже принял отставку главы ведомства.

Напомним, днем ​​27 февраля локомотив на большой скорости врезался в платформу, у него загорелся и взорвался топливный бак. Огонь быстро распространился по платформе и вагонам. По последним данным, в аварии погибли 28 человек, десятки были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что при пожаре на авиашоу Aero India-2019 сгорели около 300 автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.