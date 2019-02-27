Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась ужином

После короткой личной встречи в Ханое в среду, 27 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын перешли к ужину, сообщает телеканал CBS.

Также за столом присутствовали госсекретарь Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни.

По словам корреспондента CBS, Трамп, по-видимому, пребывал в хорошем расположении духа и задал вопрос журналистам: "Все хорошо проводят время?"

Президент заявил журналистам, что ужин не продлится долго, потому что у него и Ким Чен Ына "завтра будет загруженный день".

В то же время Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".

"Увидимся завтра", - добавил Трамп.

Встреча и ужин проходили в отеле Sofitel Legend Metropole. Перед встречей двух лидеров Ким Чен Ын выразил уверенность в результативности переговоров, а Трамп не исключил, что на саммите может быть формально объявлено об окончании Корейской войны.

Оновная часть переговоров состоится завтра.

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Источник: korrespondent.net