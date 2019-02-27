Грипп в Украине: за неделю умерли восемь человек

В Украине за период с 18 по 24 февраля гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысяч человек, восемь из них умерли. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 183 348 человек, из них 64,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018 года) переболели 9,8% украинцев", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за отчетный период восемь человек умерли от гриппа, при этом с начала эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай.

Указано также, что было исследовано 93 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 34 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А.

Ранее сообщалось, что с начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net