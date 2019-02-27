В помещение Минобороны избили журналиста и раненого бойца – СМИ

Журналиста передачи Тропами войны Даниила Яковлева, который собирал материал для своей передачи, избили и не пустили в помещение Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны в Киеве, сообщает телеканал ZIK.

Инцидент произошел сегодня, 26 февраля, когда журналист пришел в помещение государственного органа вместе с бойцом, раненным в результате боевых действий на Донбассе.

"Вместе с раненым бойцом, которому на войне оторвало пятку, мы приехали в Центральную военно-врачебную комиссию, чтобы он нам показал, как ему тяжело на костылях сюда добираться, показал это здание. Мы хотели без камер зайти внутрь, чтобы он мне лично показал, в каких кабинетах и что с него требовали, чтобы мы потом знали, где снимать с камерой, и не перепутали кабинеты", - рассказал Яковлев.

"Мы приехали сюда где-то в 13.30, двери перед нами закрыли, мы даже не смогли попасть внутрь. Нам никто не открывал дверь, мы начали стучать в окно на первом этаже. Нам сказали: ждите полчаса, мы пообедаем и тогда вы сможете зайти. Мы ждали полчаса, нам все равно потом никто не открывал. Когда выходили курсанты, мы успели схватить дверь, и я начал заходить внутрь. На меня напала какая-то женщина, начала выталкивать обратно на улицу, затем неизвестный мужчина начал препятствовать мне и раненому Петру зайти в помещение", – рассказал он.

Журналист сообщил, что его и раненого бойца не пустили в здание даже без камер. Также не смогли попасть туда и другие посетители.

"Этот человек, который нас не пускал, позвонил какому-то юристу из Минобороны, которому я все объяснил. Потом подошел другой неизвестный мужчина в черной одежде и начал нападать на меня, насильно отталкивать от двери, хватать микрофон. Человек, который нас не впускал, начала бить меня по руке и ноге, чтобы я отпустил дверь. Все снято на видео. Так мы не смогли попасть внутрь. Пришел раненый боец на костылях – полчаса мы с ним ждали на холоде, притом, что там даже нет никакой скамейки, чтобы присесть", – добавил Яковлев.

При этом мужчина, который не пускал журналиста и бойца в помещение Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, не назвался. После нападения журналист вызвал на место происшествия полицию, приезда которой сейчас ожидают.

"Это препятствование журналистской деятельности и применение физической силы", – подчеркнул Яковлев.

По версии бойца Петра Олексюка, который шел вместе с журналистом, они прибыли к Центральной военно-врачебной комиссии, чтобы снять интервью. Там должны были говорить о том, как у ветерана требовали взятку за получение инвалидности - 1500 долларов.

"Когда съемочная группа прибыла на место съемки, перед нами начали закрывать двери в помещение, не позволять зайти. Хотя находиться в коридорах журналистам разрешено без предварительных согласований. Затем на Даниила Яковлева было совершено нападение неизвестным лицом", – сообщил Петр Олексюк.

Военный отметил, что во время службы в зоне ООС он наступил на противопехотную мину и получил ранения - дефект пяточной кости, винтовой перелом большеберцовой кости в нижней трети, также другие множественные переломы и огнестрельные ранения правой стопы.

Еще раньше боец прошел соответствующую комиссию. Однако при оформлении инвалидности военному начали говорить о проблемах с документами. Решить их якобы можно было непосредственно в ЦВВК.

Военный в схеме с вымогательством взятки называет начальника ЦВВК полковника Шевчука и Валерия Наумова. Петр Олексюк обратился в полицию и сообщил о противоправных действиях комиссии, ведется следствие.

Напомним, в январе в Киеве произошло нападение на журналистов. Съемочную группу избили и ограбили.

Всего за 2018 год зафиксировано 86 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

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Источник: korrespondent.net