Кабмин увеличил бюджет программы Доступные лекарства на треть

Бюджет программы Доступные лекарства в 2019 году увеличен на 30%. Об этом сказал замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на заседании правительства, сообщает Укринформ в среду, 27 февраля.

"В этом году правительство увеличило бюджет программы "Государственные лекарства" на 30%. Это – 1 миллиард гривень. То есть больше людей нуждаются в такой помощи. Мы не останавливаемся на количественных изменениях. С апреля этого года программа Доступные лекарства переходит на новый уровень – администрировать ее начнет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Это не просто смена плательщика, это обновление программы", – заявил Ковтонюк.

По его словам, в этом году программа Доступные лекарства будет обновляться.

"В 2017 году мы задумывали эту программу как очень современную, подобно западным образцам. Мы ее будем обновлять согласно лучшим мировым практикам. В частности, все трансакции в этой программе становятся электронными", – добавил замминистра.

Напомним, государственная программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. Изначально на ее реализацию выделили 700 млн гривен. Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или со существенной скидкой. В программе участвует около восьми тысяч аптек.

Ранее в феврале Минздрав расширил список препаратов программы Доступные лекарства до 258. Из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой.

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Источник: korrespondent.net