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27. 02. 2019

САП также открыла дело по хищениям в оборонке

Специализированная антикоррупционная прокуратура также открыла уголовное дело по фактам о хищениях в оборонном комплексе, опубликованным журналистами. Об этом в среду, 27 февраля, сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

"Сообщаем следующее, 26 февраля 2019 года по фактам обнародования в журналистском расследовании программы Наші гроші по поводу коррупции в сфере деятельности ГК Укроборонпром антикоррупционной прокуратурой ГПУ внесено в ЕРДР уголовное производство по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины", - говорится в письме главы САП, направленном в комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции.

В то же время, в Госбюро расследований сообщили, что не ведут расследование по данному делу, но при необходимости САП может привлечь сотрудников бюро.

При этом представители САП и НАБУ не пришли на заседание комитета Рады по хищениям в обороне.

Ранее дело по схемам в оборонном комплексе открыло Национальное антикоррупционное бюро.

Согласно расследованию журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

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Источник: korrespondent.net

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