Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ

Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. Об этом он сказал на заседании Совета регионального развития в Запорожской области в среду, 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - сказал он.

Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

Он также отметил, что это решение КС "лишь ожидается, его еще никто не видел", нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

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Источник: korrespondent.net