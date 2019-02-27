В АРМА сообщили, что будет с судном Норд после неудачных попыток продать

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) больше не будет выставлять крымское судно Норд на аукцион. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в Национальном агентстве в ответ на информационный запрос УНН.

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях", - отметили в Национальном агентстве.

В ведомстве добавили, что на результаты торгов могло повлиять негативное информационное поле.

Напомним, 7 ноября 2018 года не состоялся первый аукцион по продаже судна Норд. Было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость корабля тогда составляла почти 1,63 млн гривен. На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10%. Однако судно все равно не смогли продать.

В январе СЕТАМ снизило цену на арестованное судно Норд на 20% от начальной цены и снова выставило его на продажу.

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Источник: korrespondent.net