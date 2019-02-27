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27. 02. 2019

В Украине создали Национальный одесский медуниверситет

Кабинет министров в среду, 27 февраля, во второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что предварительное решение о создании Национального одесского медуниверситета, реализация которого была заблокирована судом, отменили.

Как пояснили в Минздраве, указанное решение имеет целью отстранить сторонников экс-ректора Валерия Запорожана, которые блокируют выплату стипендий и зарплат в течение двух месяцев.

Предполагается, что создание нового учреждения высшего образования будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет.

Напомним, 10 декабря Министерство здравоохранения заявило о захвате Одесского национального медицинского университета неизвестными лицами.

Вскоре глава Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин заявил, что информация о захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) не соответствует действительности.

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Источник: korrespondent.net

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