Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 19:06
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

Укроборонпром отрицает использование деталей из РФ

Госконцерн Укроборонпром не покупает и не поставляет детали и запчасти из России. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна Сергей Омельченко в среду, 27 февраля, передает РБК-Украина.

Он отметил, что "в течение последних лет налажено производство в Украине больше половины из перечня деталей и материалов, которые используются в производстве, ремонте вооружения и техники".

"В то же время еще целый перечень деталей, которые замещены. Они раньше производились на территории России, а сейчас не поставляются. Они замещены западными аналогами", - утверждает Омельченко.

По его словам, официального импорта запчастей для военной техники и вооружения из России быть не может.

"То есть, контрабанда, официальный импорт - это вопрос правоохранительных органов. Официального импорта никаких не может быть со страной-агрессором. Но в то же время, если нам нужно поставлять вооружение и военную технику в ряды наших Вооруженных сил, Укроборонпром осуществляет работу по получению соответствующих материалов и деталей по всему миру. Конечно, речь не идет о закупке деталей или любую торговлю с Россией", - добавил он.

Несмотря на заявления чиновника, Укроборонпром ранее отстранил от должностей директоров двух оборонных предприятий.

Отметим, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Гудвин спрашивает:
- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?
- Да, это я.
- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?
- Да, вы угадали.
- Ну а ты, конечно, Страшила?
- Нет, я девочка Элли.
- Блин, как неудобно получилось...
 
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.