Укроборонпром отрицает использование деталей из РФ

Госконцерн Укроборонпром не покупает и не поставляет детали и запчасти из России. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна Сергей Омельченко в среду, 27 февраля, передает РБК-Украина.

Он отметил, что "в течение последних лет налажено производство в Украине больше половины из перечня деталей и материалов, которые используются в производстве, ремонте вооружения и техники".

"В то же время еще целый перечень деталей, которые замещены. Они раньше производились на территории России, а сейчас не поставляются. Они замещены западными аналогами", - утверждает Омельченко.

По его словам, официального импорта запчастей для военной техники и вооружения из России быть не может.

"То есть, контрабанда, официальный импорт - это вопрос правоохранительных органов. Официального импорта никаких не может быть со страной-агрессором. Но в то же время, если нам нужно поставлять вооружение и военную технику в ряды наших Вооруженных сил, Укроборонпром осуществляет работу по получению соответствующих материалов и деталей по всему миру. Конечно, речь не идет о закупке деталей или любую торговлю с Россией", - добавил он.

Несмотря на заявления чиновника, Укроборонпром ранее отстранил от должностей директоров двух оборонных предприятий.

Отметим, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях, а Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

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Источник: korrespondent.net