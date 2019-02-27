Будапешт не намерен "жертвовать" венгерской общиной Закарпатья

Венгрия не будет "жертвовать" венгерской общиной на Закарпатье в каком-либо геополитическом контексте. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Будапеште, сообщает в среду, 27 февраля, пресс-служба правительства страны.

"Венгрия не будет жертвовать венгерской общиной на Закарпатье в любом геополитическом контексте, и ожидает, что Украина будет уважать права живущих там венгров", - отметил он.

В свою очередь Гетемюллер заявила, что НАТО солидарно с Венгрией в вопросе того, что Украина должна имплементировать выводы Венецианской комиссии к закону об образовании, однако призвала Будапешт не блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, заместитель генсека поблагодарила Венгрию "за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности, за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат".

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы, Украина должна продолжить переходный период для детей, начавших обучение в классах с преподаванием на языках меньшинств. Сейчас предусмотрено, что дети, которые пошли в такие школы до 1 сентября 2018 года, могут учиться по старым правилам до 2020 года. По мнению Венецианской комиссии, этот период слишком мал. Во-вторых, из сферы действия языковой статьи следует вывести частные школы, которые не получают бюджетное финансирование.

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Источник: korrespondent.net