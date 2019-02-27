Кризис церкви. Почему в Ватикане насилуют детей

Казначея Ватикана, 77-летнего кардинала Джорджа Пелл суд признал виновным в сексуальном насилии, совершенном по отношению к двум мальчикам.

Пелл стал самым высокопоставленным католическим священником, признанным виновным в сексуальном насилии, его называли третьим лицом в Ватикане.

24 февраля первая епископальная конференция по защите детей от насилия в церкви завершилась словами Папы римского Франциска, который назвал священников-педофилов "орудиями сатаны".

Франциска называют одним из великих реформаторов католицизма, но обвинений покрытии сексуальных преступлений он не избежал. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Третий человек в Ватикане

26 февраля стало известно, что кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл признан судом присяжных Мельбурна виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух участников хора мальчиков.

Кардинала также признали виновным в четырех случаях непристойного поведения с или в присутствии ребенка. Преступления датированы 1996 и 1997 годами и произошли в соборе Святого Патрика в Мельбурне.

Вердикт был вынесен в декабре 2018 года, но до сих пор о нем не сообщалось по юридическим причинам. Пелл свою вину не признает. Приговор должен быть оглашен 13 марта. Пеллу гпозит до 50 лет тюрьмы. До этого момента он находится под стражей. Его адвокаты обещают подать апелляцию.

Судебный процесс проходил под запретом разглашения сведений, что вызвало много споров среди общественности.

До прошлого года кардинал был одним из самых приближенных советников папы римского и главой секретариата Ватикана по делам экономики. На эту должность в 2014 году его назначил сам Папа римский. Пелл переехал из Австралии в Рим. До этого он почти 13 лет был архиепископом Сиднея.

На посту казначея Ватикана Пелл добился успехов и благотворно повлиял на финансовые дела церкви. Он также входил в "большую девятку" совета кардиналов, синод епископов, конгрегацию евангелизации народов и другие важные институты Ватикана.

Поэтому новость о признании его виновным в сексуальных преступлениях в отношении детей стала серьезным ударом как для церкви, так и для самого папы Франциска.

Масштабы педофилии среди священников

Обвинение против Пелла было вынесено по итогам расследования, которая проводила комиссия, созданная в 2012 году премьер-министром Австралии. Комиссия подсчитала, что семь процентов австралийских священников совершали насильственные действия в отношении детей.

О преблеме "содомии" среди духовенства упоминалось в текстах еще в 11 веке. Однако открыто заговорили о сексуальном насилии над несовершеннолетними с конца 1980-х - начала 1990-х, когда об этом начали писать СМИ в Канаде, США и Австралии, а затем в Европе и других развитых странах.

Точное количество сексуальных преступлений священнослужителей установить невозможно, поскольку жертвы чаще всего молчат о случившемся и, к тому же, долгое время епископы покрывали преступления священников, а их самих - Святой Престол.

За последние 30 лет только в США епархии по решению судов были вынуждены выплатить в сумме около 1,2 миллиарда долларов компенсаций морального ущерба более чем полутора тысячам жертв.

В августе прошлого года в Америке был опубликован доклад следственного совета заседателей, в котором говорится, что епископы и другие руководители Римской католической церкви в штате Пенсильвания на протяжении 70 лет скрывали преступления сексуального характера против малолетних, которые совершили 300 священников.

"Они уговаривали жертв этих преступлений не сообщать о данных фактах в правоохранительные органы и убеждали полицию не проводить по ним расследования", - цитирует доклад New York Times.

В этом докладе рассказывается о шести из восьми католических епархий штата, где количество выявленных жертв преступлений составляет более тысячи человек. В докладе отмечается, что жертв может быть в несколько раз больше, поскольку некоторые записи утеряны, а многие боятся рассказывать правду.

Многие жертвы утверждали, что их опаивали или как-либо иначе манипулировали ими. Некоторые вспоминали, что их били родные, так как отказывались верить их рассказам.

Среди жертв педофилов - нынешний конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Марк Роцци, который рассказал большому жюри, что был изнасилован священником в католической школе округа Беркс. Этот же священник, по словам Роцци, развратил одного из его школьных друзей, который покончил с собой в 2009 году.

Совет заседателей отметил, что некоторых обвиненных в совершении преступлений священников лишили сана и отстранили от пастырской деятельности, однако покрывавшие их руководители остались на своих должностях или даже пошли на повышение.

Что не так с католическими священниками

У специалистов нет единого мнения о том, почему католические священнослужители совершают преступления на сексуальной почве.

Часто его связывают с целибатом - обетом безбрачия: священнослужители становятся склонны к сексуальным девиациям из-за воздержания или люди, склонные к таким отклонениям, выбирают "путь смирения". Но исследователи относятся к такому объяснению скептически.

Франциск-реформатор и инструменты сатаны

Папа римский Франциск руководит католической церковью уже пять лет, и как в самой церкви, так и за ее пределами те, кто занимается ее вопросами и изучает их, считают его одним из великих реформаторов за всю историю каталицизма, пишет итальянская газета La Repubblica.

Впервые проблема сексуального насилия была обозначена папой Иоанном Павлом II, созвавшим в 2002 году в Ватикане кардиналов из США. На встречу возлагались большие надежды, однако к разочарованию многих Святой престол тогда ограничился осуждением и обещаниями.

В 2014 году Франциск учредил ватиканскую комиссию по защите несовершеннолетних от педофилии, которая ежедневно регистрирует новые инциденты.

Только в 2017 году поступило 410 таких "весьма правдоподобных", как говорится в ее документах, сигналов. По данным СМИ, за сексуальные преступления по отношению к малолетним в 2016 году понтифик лишил сана 127 священников.

Все расследования случаев сексуального насилия ведет ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) под грифом "секретности понтификата".

Из-за такой сверхсекретности Ватикан часто обвиняют в покрывании этих преступлений.

В этой ситуации от саммита в Ватикане, который прошел 24 февраля, многие ожидали решительных мер. На беспрецендентном соборе присутствовали 190 иерархов Римско-католической церкви со всего мира.

К действиям взывали и жертвы сексуального насилия, выступившие со своими свидетельствами не только в рамках саммита, но и в ходе многочисленных манифестаций и встреч, которые проводили съехавшиеся в Рим члены ассоциаций жертв священников-педофилов.

Ожидалось, что Ватикан сформулирует ряд конкретных мер для борьбы с проблемой педофилии в католической церкви. Однако жертвы остались недовольны итогами конференции.

В заключительной речи Франциск назвал педофилию "орудием сатаны" и ушел от вопроса о прямой ответственности католической церкви. Он назвал педофилию "универсальным злом", упомянув о домашнем насилии, интернет-порнографии, сексуальном туризме.

Папа Франциск подчеркнул, что жертвам растления будет уделяться первоочередное внимание, а у епископов появятся четкие инструкции на этот счет, которым они будут обязаны следовать.

Он также пообещал положить конец замалчиванию случаев педофилии и привлечь к ответственности всех виновных.

Вместе с тем, признав особую вину священников, папа заявил о необходимости доводить каждый выявленный случай до суда, о недопустимости сокрытия сексуальных преступлений в лоне церкви, о необходимости проявлять повышенное внимание со стороны церкви к пострадавшим.

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Источник: korrespondent.net