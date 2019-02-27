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27. 02. 2019

Судьям и прокурорам Крыма сообщили подозрения за арест украинских моряков

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении пятерым судьям и прокурорам из аннексированного Крыма за нарушение прав захваченных украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, этим лицам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны в отношении военнопленных.

"Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков - бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление, что не имеет срока давности", - заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Прокурор напомнил, что украинские военные моряки имеют статус военнопленных согласно ст. 4 Конвенции об обращении с военнопленными, 1949 г. (Третья Женевская конвенция) и подпадают под ее защиту.

Как сообщалось, ГПУ сообщила о подозрении семерым российским военным. Среди подозреваемых – командующий войсками Южного военного округа РФ и командующий Черноморским флотом РФ.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Украинцев арестовали и перевезли в Москву, где они находятся в СИЗО.

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Источник: korrespondent.net

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